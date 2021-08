Capo d’Orlando – Presentato il libro di Luciano Armeli Iachipino “L’uomo delle tartarughe”

Lo scorso 4 agosto scorso a Villa Piccolo a Capo d’Orlando, si è svolto un evento culturale del Kiwanis Club che ha riscosso interesse e partecipazione di pubblico.

II merito del successo va allo scrittore Luciano Armeli lapichino che, alla presenza del Luogotenente del Kiwanis, Divisione 1 Sicilia dei Due Mari-Valdemone, dott. Buttafarro, ha presentato il suo ultimo libro: “L’uomo delle tartarughe”.

La manifestazione è iniziata con il benvenuto dell’avv. Andrea Pruiti Ciarello, presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e con il saluto del Presidente del Kiwanis Club di Capo d’Orlando: ing. Nicolò Cancelliere.

E’ seguita la presentazione del volume con gli interventi del prof. Giuseppe Campagna, storico dell’Ebraismo e del prof. Fabio Cannizzaro, politologo. L’autore, Luciano Armeni lapichino è intervenuto, poi per esporre tutti gli aspetti dell’esperienza che l’hanno condotto all’elaborazione della sua opera.

L’incontro è stato arricchito dalla lettura di alcuni brani del libro, recitati dott. Leopoldo Verona, autore, poeta, regista e dai brani musicali scelti, arrangiati e magistralmente eseguiti dal maestro Alfredo Natoli. Il cerimoniere d’eccezione è stato il Past luogotenente rag. Gaetano Vinci.

Ha moderato l’evento l’arch. Concetta Sidoti Abate. Importantissimo l’apporto della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella che ha reso disponibile lo spazio dello splendido giardino e ogni supporto logistico e ha arricchito la manifestazione con la presenza del presidente, avv. Pruiti.

Importante l’apporto del dott. Buttafarro, che ha concluso la manifestazione in modo elegante e propositivo sottolineando, in perfetto stile kiwaniano, l’importanza delle generazioni future per l’evoluzione pacifica della complessa situazione geopolitica dell’area israeliana. Il Kiwanis Club di Capo d’Orlando esprime la propria gratitudine a tutte le persone citate e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al successo della manifestazione.