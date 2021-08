Capo d’Orlando – Notturno d’autore”: domani sera Pino Arlacchi in Piazza Matteotti

Prosegue la rassegna letteraria “Notturno d’autore”, ideata dalla professoressa Lucia Franchina e realizzata in collaborazione le Amministrazioni Comunali di Capo d’Orlando e Ficarra insieme alla società del porto di “Capo d’Orlando Marina”.

Domani, sabato 7 agosto, in Piazza Matteotti il sociologo Pino Arlacchi, considerato una delle massime autorità mondiali in tema di sicurezza umana, presenterà il suo ultimo libro “Contro la paura – La violenza diminuisce. I veri pericoli che minacciano la pace mondiale”.

In questo saggio, frutto di anni di studio, che fonde capacità di analisi scientifica e tensione etica, l’autore denuncia la manipolazione delle nostre coscienze orchestrata da governi, mass media, apparati militari, e dimostra che oggi, forti dei progressi intrapresi, abbiamo le condizioni per affrontare e vincere sfide che in passato appartenevano al regno dell’utopia politica e dei sogni umanitari.

L’appuntamento di “Notturno d’autore” è per domani, 7 agosto, alle 19,30 in Piazza Matteotti e verranno rispettate le normative anti-Covid.