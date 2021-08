Santo Stefano Camastra, domani sera gara di solidarietà e vaccinazioni con lo spettacolo equestre

Il progetto, finalizzato alla cura e all’inclusione dei disabili, pensato dall’Associazione il “Percorso Verde di Karol” sposa la campagna vaccinale anticovid. Per questo, in via eccezionale, l’amministrazione comunale della città di S. Stefano di Camastra ha derogato alle disposizioni di sospensione delle manifestazioni per contrastare la diffusione del coronavirus, autorizzando lo spettacolo equestre di beneficenza che si terrà venerdì 6 agosto alle 21 al campo sportivo della città delle ceramiche. Nel corso dell’esibizione verranno presentati obiettivi e finalità dell’Associazione e ci si potrà vaccinare senza prenotazione.

Il percorso verde di Karol è il punto di arrivo e ripartenza nella storia personale di Cetty e Massimo. Genitori di Karol, affetta da un disturbo del comportamento, hanno affrontato il difficile iter di diagnosi e terapia, improvvisamente catapultati nel mondo, fino a quel momento sconosciuto, di dolore, incertezze, difficoltà, a volte isolamento e indifferenza in cui si ritrovano le famiglie con bambini o familiari disabili. Insieme ad altre persone, hanno deciso di fare rete per e con coloro che vivono la loro stessa condizione, per tutte le altre Karol del territorio.

Di seguito la locandina completa con il programma della serata.