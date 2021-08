Messina: la Città Metropolitana vuole riqualificare le aree esterne di tre istituti scolastici di Patti, Santo Stefano di Camastra e Brolo

La Città Metropolitana di Messina parteciperà al bando del Ministero dell’Istruzione, rivolto agli enti locali, per il finanziamento di interventi per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento.

Tre i progetti in questione, per i quali si vuole partecipare all’avviso nazionale: la riqualificazione dell’area esterna per la realizzazione di una area gioco polivalente, da eseguire presso l’Ipsia “Gepy Faranda” di Patti sezione associata dell’istituto di istruzione stperiore “Borghese -Faranda” di Patti per 135 mila euro, l’intervento presso l’area esterna per la realizzazione di aree gioco polivalenti, da eseguire presso l’istituto “Florena” di Santo Stefano di Camastra, sezione associata dell’istituto di istruzione superiore “Manzoni” di Mistretta, per l’importo di 265 mila euro e infine la riqualificazione dell’area esterna per la realizzazione di una area gioco polivalente, da eseguire presso l’Ipsar di contrada Petraro di Brolo, sezione associata dell’istituto di istruzione superiore “Merendino” di Capo d’Orlando, per l’importo di 163.500 euro.

Sono stati invece già aggiudicati i lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della strada provinciale 147 di San Gregorio di Capo d’Orlando, progetto del Masterplan –Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina; i lavori li eseguirà la ditta ”Alberti Costruzioni srl” di Messina per un importo di 439 mila euro dopo un ribasso di circa il 30%.