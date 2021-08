Covid – 831 nuovi casi in Sicilia, aumentano ancora i ricoverati. 5 i decessi

Sono 831 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 21.921 tamponi processati nell’isola. In leggero aumento i casi rispetto a mercoledì, ma con circa 7 mila tamponi processati in più. Il tasso di positività scende dal 5,2% al 3,8% di oggi.

L’isola è seconda tra le regioni per nuovi contagi giornalieri in Italia, preceduta dal Veneto (888).

Gli attuali positivi in Sicilia sono 12.547, con un incremento di altri 452 casi. I guariti sono 375, mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 5 vittime e il totale dei decessi è di 6.068.

Sul fronte ospedaliero ancora una crescita: sono adesso 402 i ricoverati in totale, 15 in più rispetto a ieri, di cui 49 in terapia intensiva (4 in più) con 4 ingressi del giorno. Attualmente la Sicilia registra l’11,7% di ospedalizzazioni e il 5,6% di terapie intensive.

A livello provinciale, Palermo con 209 è di nuovo la prima provincia per numero di nuovi casi (ieri erano 210). Seguono in tripla cifra Catania con 203 e Agrigento con 128. Poi Caltanissetta 77, Trapani 73, Ragusa 72, Siracusa 37, Enna 30 e Messina 2.

In Italia

Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 27 le vittime in un giorno (ieri erano state 21).