Cesarò – Il Parco dei Nebrodi festeggia i suoi 28 anni

Per il secondo anno consecutivo la cornice del bosco Miraglia, a Cesarò, nel cuore del Parco dei Nebrodi, ha ospitato il seminario organizzato in occasione dell’anniversario dell’istituzione della riserva. Biodiversità come filo conduttore della giornata. Dopo i saluti istituzionali di Salvatore Calì, Sindaco di Cesarò e Domenico Barbuzza Presidente del Parco dei Nebrodi, si sono susseguiti interventi dei presidenti dei Parchi regionali siciliani: Renato Fichera, del Parco fluviale dell’Alcantara, Carlo Caputo, del Parco dell’Etna e Angelo Merlino, per il Parco delle Madonie.

Alla tavola rotonda sono intervenuti Bernardette Grasso, Deputato all’ARS, Cristina Salmeri, Associato di Botanica dell’ Università di Palermo e Ignazio Digangi, Direttore del Parco dei Nebrodi sul ruolo delle Banche del Germoplasma per la conservazione della Biodiversità. Conclusioni affidate all’Assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro.

La giornata celebrativa è stata anche occasione per promuovere la partnership tra Parco dei Nebrodi e ASP di Messina, siglata per dare impulso alla campagna vaccinale anticovid.