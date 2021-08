Capo d’Orlando – Il Covid-19 si diffonde tra i giovanissimi: sale a 10 il numero degli attuali positivi

Anche a Capo d’Orlando aumentano i numeri del contagio da Covid-19: ad oggi sono 10 le persone positive e 10 in quarantena come contatti stretti.

“La maggior parte dei positivi non ha ancora raggiunto la maggiore età – sottolinea il sindaco, Franco Ingrillì -, e il numero dei soggetti in isolamento sicuramente aumenterà, con il tracciamento ad opera dei medici di base”.

“È un segnale che dobbiamo cogliere per tenere comportamenti sempre responsabili – conclude il primo cittadino -, anche in questo mese di agosto. Abbiamo già raggiunto il 60% di popolazione immunizzata, ma evitiamo gli scivoloni. Vaccinamoci, per il bene di tutti”.