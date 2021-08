Barcellona Pozzo di Gotto: “Dov’è l’ospedale di base?”

Non interessa a nessuno che l’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto ritorni alla normalità. Parola di Alessio Villarosa, deputato nazionale del gruppo misto.

Nessuna garanzia per i normali accessi al pronto soccorso, adeguati ricoveri, interventi e tutto quello che un ospedale di base dovrebbe garantire ai propri cittadini. L’ospedale di Barcellona non riesce a lavorare in via ordinaria, altri presidi si sovraccarichino di utenti non potendoli gestire in maniera adeguate e creando così grossi e possibilmente pericolosi danni a tutta l’utenza.