Olimpiadi: Italia fuori ai quarti. Soragna: “Questi ragazzi ci faranno vedere grandi cose!”

Non è bastata una la rimonta dal -14 per passare il turno: è stata la Francia, ai quarti di finale, a chiudere l’esperienza olimpica a Tokio 2021 della Nazionale maschile di pallacanestro.

L’ItalBasket non partecipava alle Olimpiadi da 17 anni: dall’argento olimpico di Atene 2004, conquistato da tre ex Orlandina: Pozzecco, Basile e Soragna. Abbiamo sentito proprio l’ex capitano biancoazzurro, ora commentatore di Sky Sport, in Sicilia per le vacanze estive.