Grande attesa per il 18° Rally del Tirreno

Si avvicina a grandi passi la 18^ edizione del Rally del Tirreno, in programma nella notte fra il 7 e l’8 Agosto. La gara sarà valida per il campionato Siciliano, per il CRZ e per il TRZ, nonché per la Michelin Cup e per l’R Trophy e Pirelli Academy.

A fronte dell’alto numero di adesioni registrate è stato necessario prorogare il tempo limite d’iscrizione a mercoledì 3 agosto. Inoltre sono state apportate delle modifiche al percorso ed in particolare nella Prova Speciale “Colli 4 strade”: accorciata da 9.700 a 9.050 km con l’inserimento di una variante al classico bivio “4 strade”.

Il via sarà dato a mezzanotte in punto di sabato 7 agosto, dopo le Operazioni preliminari e la fase degli accrediti che si svolgeranno presso l’area dell’ex Pirelli di Villafranca Tirrena, nello stesso punto dove gli equipaggi torneranno.

Il percorso, composto da sei prove speciali, inizierà con i primi due passaggi sulla P.S. Colli 4 Strade a 00.29 e sulla “Rometta” all’01.13.

Alle 2.05 il primo riordino e a seguire il parco assistenza. Le prove del secondo e terzo loop saranno rispettivamente La “Colli 4 Strade” dalle 3.49 e alle 7.09 e la “Rometta” dalle 4.33 alle 7.53, tra loro il secondo riordino e relativo Parco Assistenza.

Domenica 8 il traguardo alle h: 9.05, non è previsto Shakedown.

Articolo di Noemi Cavallaro