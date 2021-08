Torrenova, al via i lavori di adeguamento della scuola media

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e dopo la sottoscrizione del contratto di appalto con la Ditta Drago s.r.l., oggi è stato il momento della consegna dei lavori. Erano presenti il r.u.p. geom Domenico Reitano, il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Marotta, il Sindaco dott. Castrovinci, il Vicesindaco dott. Corpina, l’Assessore alla Pubblica Istruzione avv. Gabriella Sgrò e il titolare dell’Impresa Drago s.r.l..

Si avvia, così, nel comune guidato da Salvatore Castrovinci, un altro cantiere che, insieme a quello già avviato nel plesso delle scuole elementari, rappresenta un passo importantissimo per il completo adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici.

I lavori riguarderanno il plesso della scuola secondaria di primo grado, finanziati con DDG n.1531/Istr. del 29.04.2019 per un importo di € 1.600.000,00. Centrali saranno gli interventi di adeguamento sismico che riguarderanno pilastri, travi e fondazioni, ma saranno realizzati anche numerosi interventi che consentiranno il miglioramento della qualità dei servizi scolastici e la stessa attrattività della scuola. I lavori, difatti, riguarderanno anche l’impianto idrico, i servizi igienici, l’efficientamento energetico e la riqualificazione e il miglioramento degli spazi esterni.

“Sono molto soddisfatto di tutti gli importantissimi finanziamenti che abbiamo ottenuto sino ad oggi per le nostre scuole – afferma il Sindaco – che ci stanno consentendo di garantire ai nostri ragazzi scuole nuove, moderne e, soprattutto, sicure”.

“Come Assessore alla Pubblica Istruzione – prosegue l’assessore Gabriella Sgrò – sono entusiasta per tutti i lavori che abbiamo in corso nelle nostre scuole perché sono certa che oggi, oltre alla necessità di avere scuole moderne e sicure, è fondamentale che le scuole siano attrattive per i nostri ragazzi ormai abituati ad una didattica sempre più stimolante e ricca di spazi e laboratori adeguati”. E aggiunge: “Stiamo lavorando in parallelo ed incessantemente anche per garantire spazi e aule adeguate ad accogliere i nostri ragazzi per il prossimo anno scolastico, cercando di limitare al massimo i disagi derivanti dal non poter fruire dei locali interessati dal cantiere. Per questo mi preme ringraziare tutti coloro che non hanno esitato a mettersi a disposizione per garantire il più efficiente gioco di squadra, dalla Dirigente Scolastica, a tutto lo staff, i collaboratori scolastici, i nostri operai, i nostri uffici comunali e tutte le imprese che in tempi record e nonostante mille difficoltà stanno dando il massimo per garantire il completamento dei lavori”.

Unanime il ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’on.le Bernadette Grasso che, costantemente, senza orari e con molta discrezione, è sempre presente soprattutto, per le scuole risolvendo sempre con immediatezza qualunque criticità.