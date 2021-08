Falcone: il presidente della Regione Nello Musumeci ha visitato i locali della sede locale dell’Avis

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha visitato i locali dell’Avis di Falcone. Ad accoglierlo, in assenza del presidente Orazio Minutoli, il vice presidente e consigliere regionale Avis Pasquale Bucolo. Presenti all’incontro il dottor Gaetano Crisà, responsabile dell’unità operativa complessa della medicina trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti ed il deputato regionale del Pd Giuseppe Laccoto.

Bucolo ha illustrato numericamente a Musumeci lo stato dell’arte dell’Avis comunale di Falcone, che vanta 650 soci donatori; dal 2004 – data della nascita associativa ad oggi – sono stati raccolti quasi 11000 flaconi di sangue, di cui 1070 l’anno appena trascorso con una crescita di circa 150 sacche rispetto allo stesso periodo anno precedente. E’ stata evidenziata la grave problematica della difficoltà a reperire personale medico-infermieristico per le raccolte sangue.

Musumeci si è complimentato per la sede, ritenendola una delle migliori fra le visitate e si è impegnato per fine agosto a consultare gli organi rappresentanti del Civis, per indire tavolo tecnico nella prima settimana di settembre per affrontare la sollevata problematica del personale medico-infermieristico. Infine ha invitato il gruppo giovani presenti all’incontro a partecipare ad una tre/giorni di formazione del volontariato, promossa dalla Regione Siciliana che si terrà a Palermo nel mese di settembre.