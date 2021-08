Covid, nel Messinese aumento di casi a Sinagra e Castell’Umberto

Sono 6 i nuovi casi di infezione da coronavirus registrati nel bollettino del due agosto del ministero della salute in provincia di Messina. Numeri contenuti, dunque, che però non devono far abbassare la guardia, specie se si tiene conto dei dati diramati dall’ufficio straordinario per l’emergenza covid di Messina sulla pressione ospedaliera.

Il 2 agosto, infatti, risultano ricoverate nei reparti ordinari covid 13 persone (1 al Policlinico, 7 al Papardo e 5 al Cutroni-Zodda di Barcellona PG). Tre, invece, le persone ricoverate in rianimazione, 2 al Policlinico e 1 al Papardo. Nelle strutture ospedaliere messinesi sono occupati poco meno del 15% dei posti letto attualmente disponibili in area medica e il 7% dei posti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la situazione dei singoli comuni, si registra un nuovo caso di positività a S. Stefano di Camastra, che fa salire a 11 i soggetti attualmente positivi. 23 le persone in isolamento/quarantena.

A Capo d’Orlando sono 3 i positivi e 6 le persone in quarantena. “Il vaccino e le regole di distanziamento sono le armi in nostro possesso per contrastare l’avanzata del virus” da detto il primo cittadino Franco Ingrillì, commentando il successo dell’iniziativa “Le vie del vaccino” organizzata dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 Messina nell’ambito della seconda serata della manifestazione “Food&Smile”.

A Mistretta si contano ancora 24 soggetti positivi e 13 persone in quarantena, ma si attende l’esito di 5 tamponi di verifica su soggetti che già sono in isolamento da diversi giorni e che potrebbero dare esito negativo. A Sinagra, invece, si registra un incremento di casi, che passano da 13 a 17. “La situazione” commenta il primo cittadino Nino Musca “ è tutto sommato sotto controllo, ma occorre continuare a rispettare le regole anticovid, per evitare ulteriori contagi”.

A Castel di Lucio sono 11 i soggetti ancora postivi al covid-19, in calo, quindi, rispetto ai giorni precedenti. 9 i contagiati a Pettineo, di cui 6 effettivamente isolati sul territorio comunale, mentre altri 3 si riferiscono a cittadini pettinesi che vivono in altri comuni. Un solo caso a Longi, Naso, Galati Mamertino, S. Marco d’Alunzio e S. Fratello. 8 i positivi a Motta d’Affermo. A Torrenova, Tortorici e Tusa si contano 3 soggetti positivi, 5 a Capri Leone e 7 a S. Agata Militello.

A Castell’Umberto, dove sono 11 i casi, di cui 7 accertati con test rapido e 4 con tampone molecolare, secondo i dati diramati dal comune il 2 agosto, passano da 27 a 33 i soggetti in quarantena.