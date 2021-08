Covid – 809 nuovi casi in Sicilia, crescono i ricoveri. 6 i decessi, 395 i guariti

809 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.296 tamponi processati. In rialzo i nuovi casi rispetto a ieri, dove erano stati scoperti 262 casi su circa 7 mila tamponi.

Il tasso di positività sale così nuovamente, passando dal 3,4% di ieri al 5,7% di oggi.

6 i decessi conteggiati quest’oggi, in rialzo rispetto ai 3 di ieri.

La Sicilia è la prima regione per numero di nuovi casi, seguita da Veneto (663) e Lombardia (586).

Secondo il bollettino del ministero della salute del 3 agosto, inoltre aumentano i ricoveri ospedalieri. Il numero totale dei ricoverati passa dai 354 di ieri ai 370 di oggi.

Di questi 338 sono ricoverati nei reparti ordinari covid (11% di posti occupati) e 32 in terapia intensiva (4,7%), con due ricoveri in meno di ieri in rianimazione.

Aumentano invece le guarigioni, 395 oggi.

A livello provinciale, sono 196 i nuovi casi a Palermo, 151 a Ragusa, 119 ad Agrigento, 102 a Catania, 71 a Trapani, 63 a Caltanissetta, 40 a Siracusa, 38 a Messina e 29 a Enna.

In Italia

Sono 4.845 nuovi casi positivi in Italia (ieri erano stati 3.190) nelle ultime 24 ore. 27 i decessi, a fronte dei 23 di ieri. Sono 209.719 i tamponi processati con un tasso di positività del 2,3%.