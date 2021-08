Librizzi: appello del sindaco Renato Di Blasi contro i piromani: “Chi sa parli!”

Sono giorni duri e notti di controllo continuo del territorio contro la furia del fuoco e lo scriteriato comportamento dei piromani. Il danno ambientale è ingente e si è rasentato il tentato omicidio se è vero che il 16 luglio scorso è stato appiccato il fuoco vicino al sito dove operava la Forestale.

Un messaggio di rabbia del sindaco di Librizzi Renato Di Blasi, dopo quanto accaduto ieri mattina, quando il fuoco ha minacciato le abitazioni della frazione Nasidi. “C’è il rischio di perdere tutto, per cui è necessario l’aiuto di tutti, in modo da poter individuare chi attenta alle nostre vite, chi è il responsabile dei danni a tutto il territorio. Chi sa parli; oggi leggo che il circolo del Pd di Librizzi ha presentato un esposto in procura, ben venga, ma noi abbiamo presentato le denunce da tempo, noi proseguiamo quotidianamente con avvistamenti e le ronde.”

Di Blasi ha ringraziato chi è intervenuto ieri – forestale, vigili del fuoco, i mezzi aerei, cittadini, dipendenti comunali, volontari di protezione civile, carabinieri, Croce Rossa – e chi continua a monitorare il territorio alla ricerca dei responsabili. Ha chiesto più volte l’aiuto dei cittadini, perchè non è possibile continuare in questo modo.