Le moto d’acqua della Polizia vigilano sul litorale messinese. Quattro persone sanzionate

Proseguono i servizi della Polizia di Stato predisposti in città e in provincia per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti nel periodo estivo.

Nel weekend appena trascorso, proprio nell’ambito della campagna “Estate in Sicurezza”, i poliziotti della Questura di Messina a bordo di acquascooter hanno intensificato la vigilanza lungo il litorale messinese e i numerosi centri balneari.

Parola d’ordine: rispetto delle regole. I poliziotti hanno sottoposto a verifica natanti e moto d’acqua e proceduto a sanzionare 4 persone per inosservanza della normativa che regola l’uso di tali mezzi.

Nello specifico, i poliziotti a bordo di acquascooter hanno constatato che due delle persone sottoposte a controllo non indossavano il casco di protezione obbligatorio, una era priva di documentazione e una quarta non aveva la prevista cintura di salvataggio.