Covid, casi dimezzati in Sicilia, sono 262 oggi. Ancora in aumento i ricoverati

262 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.718 tamponi processati. Il tasso di positività scende così nuovamente, passando dal 6,3% di ieri al 3,4% di oggi. Mentre ieri non si sono registrati decessi, oggi i morti sono 3. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 6.050 persone.

Secondo il bollettino del ministero della salute del 2 agosto, aumentano i ricoveri ospedalieri. Il numero totale dei ricoverati passa dai 328 di ieri ai 354 di oggi. Di questi 320 sono ricoverati nei reparti ordinari covid, 25 in più rispetto all’ultimo aggiornamento e 34 in terapia intensiva, con un ingresso del giorno. Secondo il report di oggi dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la pressione sulle aree mediche covid degli ospedali siciliani è all’11%, mentre quella sulle terapie intensive al 5%.

Ancora poche guarigioni, 129 oggi, che portano il totale delle persone attualmente positive in Sicilia a 11.349, 130 in più di ieri.

Per quanto riguarda l’incremento di nuovi casi di infezione nelle province dell’isola, in testa oggi c’è Palermo con 75 nuovi casi, poi Caltanissetta 72, Catania 40, Siracusa 35 e Trapani 13. Seguono Messina con 6 nuovi casi e Agrigento con un solo nuovo caso. Infine a Ragusa oggi non si registrano nuovi contagi.

In Italia

Sono 3.190 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese su 83.223 test per il coronavirus processati. Il tasso di positività in Italia sale leggermente dal 3,2% al 3,8%. Peggiora a livello nazionale, invece, il dato dei decessi: oggi si contano 23 vittime in 24 ore, ieri erano state 5.