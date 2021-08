Catania – Picchiava e minacciava la compagna, arrestato per maltrattamenti un 38 enne

Inveiva da diversi anni contro la compagna di 48 anni in maniera abituale: con minacce, attacchi fisici e verbali, le impediva di uscire di casa sola costringendola ad una convivenza forzata.

Dopo la decisione di interrompere la relazione, la donna ancora non smetteva di subire il comportamento oppressivo dell’ex compagno, un catanese di 38 anni, che la minacciava tramite messaggi vocali sul cellulare, rivolti a lei e ai sui figli, e decidendo anche di appostarsi e transitare quotidianamente sotto l’abitazione dei genitori della ex, dove quest’ultima si era trasferita, urlandole contro gravi insulti. Una serie di fatti culminati con l’ultimo episodio di violenza: la donna era uscita di casa per gettare l’immondizia quando è stata prima minacciata dall’ex compagno con un coltello e poi aggredita con percosse che le hanno causato contusioni multiple, gravi lesioni al setto nasale e al timpano destro.

In seguito alla denuncia della 48enne e dopo vari accertamenti è stato possibile effettuare l’arresto e trasferire l’uomo in carcere.

articolo di Noemi Cavallaro