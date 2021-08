Brucia la terrazza vip dell’Hotel “Raja” di Panarea. Fiamme provocate da un cortocircuito

Probabilmente un cortocircuito la causa di un incendio, divampato questa mattina intorno alle 8 nella terrazza dell’Hotel “Raya” a Panarea nelle Eolie. Ingenti i danni provocati dalle fiamme, spente dopo 30 minuti grazie al coraggio del vigile del fuoco Maurizio Ferrara, che si trova sull’isola.

Le fiamme si sono estese fino al bar bruciando i gazebo, le tettoie di canne e danneggiando le attrezzature. Attimi di panico tra i vacanzieri, svegliati dall’intenso odore del fumo nero, ma per fortuna a quell’ora il locale non era affollato.

Subito si è dato da fare il personale con l’ausilio di estintori, ma tempestivo è stato soprattutto l’arrivo del vigile del fuoco che ha utilizzato l’impianto idrico dell’albergo e con una pompa si è introdotto fino all’interno del bar e dopo circa trenta minuti è riuscito a circoscrivere le fiamme. Non ci sono state comunque conseguenze per il personale e i tanti turisti che affollano l’hotel.

I proprietari si sono già mobilitati per rimettere in sesto la struttura, anche perché la terrazza del mitico “Raya” è tra le più ricercate anche dai vacanzieri vip per gli aperitivi.