Covid, in Sicilia 581 nuovi casi, ma con meno tamponi processati. Sale la pressione sugli ospedali

In Italia.

Nella nostra nazione oggi sono 5.321 i nuovi contagi registrati dal Ministero della Salute su 167.761 tamponi processati. In calo rispetto a sabato, quando erano 6.513. Il tasso di positività torna a salire in Italia, passando dal 2,49% al 3,17%. Oggi si contano altre 5 vittime legate al covid-19. I ricoveri nelle aree mediche degli ospedali italiani registrano un incremento, passando da 1.851 di ieri a 1.954 di oggi, mentre in terapia intensiva i ricoverati salgono da 214 a 230.