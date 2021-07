Sergio Muniz al lago Maulazzo, set della campagna pubblicitaria di una nota azienda palermitana

Nella giornata di ieri lo splendido scenario del Lago Maulazzo si è trasformato nel set fotografico scelto da una prestigiosa camiceria palermitana per realizzare gli scatti della sua nuova campagna pubblicitaria.

Testimonial per la collezione primavera-estate 2022 della nota impresa tessile siciliana, che vanta 13 punti vendita tra negozi diretti ed in franchising in tutta l’Isola e mira ad un mercato più ampio, il bellissimo attore e modello spagnolo Sergio Muniz, lanciato nel panorama della tv italiana nel 2004 dal reality “L’isola dei famosi”, facendolo diventare uno dei sex symbol più apprezzati dal pubblico femminile.

Sergio e il cast che ha realizzato gli scatti, sono stati seguiti ed accompagnati dal personale del Parco dei Nebrodi nelle attività, che per l’occasione ha persino trasformato la jeep del parco mezzi, utilizzata per le attività di routine, in un vero e proprio guardaroba ambulante. A conclusione dei lavori, gli ospiti sono stati invitati anche ad una degustazione “alla buona” di prodotti tipici del territorio.

“La scelta della camiceria del capoluogo siciliano di fotografare i propri prodotti all’interno del territorio del Parco ci fa enorme piacere” dichiara il presidente Domenico Barbuzza “Costituisce, infatti, un’ulteriore occasione per mostrare al pubblico italiano e non solo, la bellezza e i colori del nostro territorio. Ci auguriamo che in futuro collaborazioni simili possano giungere da altre realtà imprenditoriali, non solo siciliane, ma anche nazionali ed internazionali”.