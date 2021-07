Raccuja: capotta con l’auto in una strada di campagna, soccorso dagli operatori di una squadra antincendio

Se l’è vista davvero brutta l’ispettore del corpo forestale Calogerino Fabio, impegnato ieri pomeriggio con la squadra pronto intervento di Sant’Angelo di Brolo a spegnere un incendio nel territorio di Raccuja.

Percorrendo in avanti una strada di campagna, vie di comunicazione sterrate sconosciute ai più, per spostarsi da un luogo all’altro e fronteggiare le varie zone dove imperversava il fuoco alimentato dai soliti piromani, all’improvviso, dopo il cedimento della strada, si è ribaltato con l’auto di servizio. Per fortuna, grazie a WhatsApp, è riuscito a chiamare i soccorsi della squadra antincendio che operava li vicino; lo hanno aiutato ad uscire dall’auto che era capovolta e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove si trova ricoverato per accertamenti.

Questa circostanza deve far meditare sull’attività meritoria del corpo forestale, della protezione civile e dei volontari che, per colpa di chi appicca il fuoco, già rischiano la vita per fronteggiare le fiamme; ma rischiano anche la loro incolumità perchè, nel corso degli spostamenti, sono costretti a percorrere strade sconosciute al limite della praticabilità. Per fortuna questa disavventura ha avuto un lieto fine, ma le istituzioni che sono preposte devono intervenire per supportare in modo adeguato chi è impegnato quotidianamente per la salvaguardia del territorio.