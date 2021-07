L’AIPD Milazzo-Messina premiata per l’impegno sociale allo Smile&Food di Capo d’Orlando

Importante riconoscimento all’AIPD Milazzo-Messina durante lo Smile&Food di Capo d’Orlando che non è soltanto risate e gastronomia, ma anche un momento di riflessione e riconoscimento per quelle associazioni che si sono distinte durante l’anno.

Stasera, 31 luglio 2021, durante la “Corrida Olè” verrà premiata l’AIPD Milazzo-Messina che nonostante il periodo di difficoltà è riuscita a portare a termine tre importanti progetti come: il progetto “ceramica” curato dall’artista Valeria Cotruzzula, il progetto di “Ippoterapia” in collaborazione con l’Associazione Thess di Milazzo e il progetto “A gonfie vele” in collaborazione con la lega navale di Milazzo.

Durante le attività tanti sono stati i ragazzi che hanno partecipato dimostrando anche il loro attaccamento all’Associazione presieduta da Roberto Caizzone.

nel corso della manifestazione “Corrida Olè”, che sarà presentata da Francesco Anania, si esibirà con la sua batteria anche Samuel Patti, ragazzo con sindrome down di Milazzo con una grande passione per la musica.