Covid-19 Castell’Umberto, diversi casi di positività. Si attendono i dati ufficiali

“Nella giornata di oggi da parte dell’Asp di Messina e dai Medici Medicina Generale del Territorio sono pervenuti segnalazioni di un numero preoccupante di casi di posività Covid-19”

Lo ha comunicato in tarda serata il primo cittadino di Castell’Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, via social, con una nota che non precisa il numero dei casi riscontrati e che lascia i cittadini con il fiato sospeso, almeno fino alla tarda mattinata di domani, quando saranno ufficializzati i numeri.

“I pazienti come da protocollo sono già in isolamento domiciliare così come i contatti di primo livello sono in quarantena. Il gruppo di lavoro del Comune ” EMERGENZA COVID19 ” sta lavorando e lo farà anche domani al coordinamento dati e relativi adempimenti. Nella tarda mattinata di domani ultimata la fase di “tracciamento dei contatti”, sentita Asp Me, pubblicheremo il riepilogo dei dati” aggiunge, infatti, il primo cittadino che fa appello al senso di responsabilità dei suoi concittadini, affinché mettano in atto tutto gli accorgimenti di prevenzione ormai noti.