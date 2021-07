Stipendi delle Ipab: dalla Regione arrivano 4 milioni di euro

L’assessorato regionale alla Famiglia ha proceduto alla ripartizione di 4 milioni per il pagamento degli stipendi del personale delle Ipab, oggi nella maggior parte dei casi relegato in una situazione di grave difficoltà retributiva, dando attuazione ad un’apposita norma inserita nella scorsa finanziaria regionale.

«Oltre agli enti che presentano un disavanzo di gestione, ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone, quest’anno sono state ammesse a contributo anche le Ipab non in grado di operare, incluse quelle per le quali erano state attivate le procedure di estinzione successivamente revocate a seguito della decisione della Corte Costituzionale, che ha sancito l’incostituzionalità della norma che obbligava i comuni ad assumere il personale delle Ipab estinte. Per quegli enti che invece non sono riusciti a presentare l’istanza a seguito del nostro avviso pubblico, nella maggior parte dei casi per motivi a loro non imputabili – prosegue Scavone – voglio rassicurare sul fatto che nelle prossime settimane riapriremo i termini. Ci siamo riservati, infatti, una parte della disponibilità finanziaria, pari a un milione di euro, per permettere anche a questi di potere accedere alla concessione del contributo».