Covid – 724 nuovi casi in Sicilia, stabili i ricoveri. 4 le vittime

724 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 13.233 tamponi processati tra test rapidi e antigenici. Ieri erano stati 719 con 14.046 test ed oggi il tasso di positività risale al 5,4% (ieri era al 5,1%).

La Sicilia è al terzo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi: davanti ci sono Veneto e Lazio. Rispetto a venerdì scorso i contagi sono aumentati del 50% e con un numero di test inferiore.

Dal bollettino del Ministero della Salute si evince un lieve aumento nel numero dei ricoveri ospedalieri: sono 298 oggi (2 in più di ieri), di cui 30 in terapia intensiva (1 in più del giorno precedente con 3 nuovi ingressi del giorno).

Aumentano, purtroppo, anche i decessi: sono 4 i morti nelle ultime 24 ore. Ancora numeri in peggioramento dunque in Sicilia e all’orizzonte, come ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, potrebbero esserci nuove misure di contenimento per i comuni con più nuovi casi e meno vaccinati.

Attualmente in Sicilia sono positive al Covid 9.995 persone (520 in più rispetto a ieri), anche a fronte dei 200 guariti del giorno.

A livello provinciale Palermo in testa con 177, segue Messina 141 (ieri 1 solo nuovo contagiato), poi Catania con 112. Agrigento ne conta 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Non si registrano nuovi contagi in provincia di Ragusa, che ieri aveva ben 235 nuovi positivi.

In Italia



Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 19.

Sono 247.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.790. Il tasso di positività è del 2,67%, in leggero calo rispetto al 2,7% di ieri.