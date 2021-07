Capo d’Orlando – Avviati collegamenti tra il centro cittadino e il porto turistico

E’ attivo il servizio di collegamenti in pulmino dal porto turistico di Capo d’Orlando Marina al centro cittadino.

Si tratta di sei corse giornaliere andata e ritorno, sette giorni su sette, con partenza, rispettivamente, dal porto di Bagnoli e dalla Stazione ferroviaria con soste intermedie sul Lungomare Doria in Piazza Caracciolo e davanti al cineteatro Rosso di San Secondo.

Nel dettaglio, le partenze dal porto sono programmate per le ore 10,30 – 18,00 – 19,00 – 20,00 – 21,00 – 22,00, mentre quella dalla Stazione ferroviaria alle ore 12,00 – 18,30 – 19,30 – 20,30 – 21,30 – 23,45. Il servizio, completamente gratuito, è curato dalla ditta di trasporti Emanuele Antonino e proseguirà fino al 31 agosto.

“Ringrazio la società del Capo d’Orlando Marina per la disponibilità e la concreta collaborazione per un servizio richiesto da turisti e residenti e che coprirà l’intero arco della giornata compresi i fine settimana – commenta l’Assessore Fabio Colombo. Il servizio viene prolungato nelle ore serali per alleggerire il traffico veicolare anche in occasione di eventi ospitati al porto”.