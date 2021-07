Brolo – Piazza Mirenda: dalla Regione 54mila euro per la riqualificazione

Vita nuova per Piazza Mirenda, area su cui gravitano negozi e uffici nella zona ovest di Brolo. L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità ha notificato al Comune di Brolo un finanziamento di 54mila euro per i lavori di riqualificazione della piazza.

Si tratta di un intervento necessario per sostituire integralmente la pavimentazione, attualmente sconnessa a causa delle radici di un albero e per prevenire problemi simili in altre zone della piazza. I lavori serviranno anche ad allargare il marciapiede e risistemare la zona adibita a parcheggio.

Soddisfatto il Sindaco di Brolo, on. Giuseppe Laccoto che ha seguito l’iter fino al conseguimento del finanziamento: “Il lavoro collegiale dell’intera Amministrazione ha prodotto frutti importanti e quello raggiunto per Piazza Mirenda è un esempio lampante. I lavori serviranno a dare a questa zona di Brolo il decoro che merita ed un esempio evidente della programmazione impostata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della politica di riqualificazione degli spazi urbani della città”.

L’Ufficio Tecnico Comunale, che ha redatto il progetto, sta predisponendo gli atti per la gara d’appalto.