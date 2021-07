Questa è l’ultima iniziativa dell’amministrazione di Oliveri di Francesco Iarrera per educare alla civiltà e al rispetto del bene comune.

“4 bambine, 4 sacchetti di rifiuti raccolti in spiaggia, 4 blocchetti per salire sulla giostre. Metti tutto assieme, ha spiegato il sindaco e ti ritrovi con un sistema semplice per costruire adulti migliori di come siano stati noi. Il gioco è sempre aperto e possono partecipare tutti. Voi portate un sacchetto, in premio avrete un blocchetto.”