Tribunale di Patti, si è costituita oggi la nuova Camera Civile

Si sono riuniti oggi nei locali del Tribunale di Patti, i soci fondatori della nuova Camera Civile di Patti, per sottoscrivere l’atto costitutivo nella neo associazione forense.

Eletto primo presidente dell’assemblea l’orlandino Francesco Cacciola. Nominati anche i componenti del consiglio direttivo, Carmelo Ziino, Salvatrice Citriglia, Loredana Maccora e Salvatore Sanna e del collegio dei probiviri, Salvatore Zaccaria, Valentina Bontempo e Antonino Ricchiazzi. Prossimo passaggio sarà ora l’adesione all’Unione Nazionale Camere Civili.

Il sodalizio si propone di promuovere e favorire lo sviluppo dell’ordinamento civile e la valorizzazione del ruolo dell’avvocato, le iniziative finalizzate ad adeguare l’ordinamento alle istanze della collettività e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile; di sostenere le iniziative utili per l’attività giudiziaria e stragiudiziale, con particolare riguardo a quello civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni e dibattiti, la promozione di studi e pubblicazioni, nonché il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali. Tra gli obiettivi dell’associazione quello di sostenere l’aggiornamento professionale degli avvocati, le opportunità di crescita e confronto per i giovani laureati che intendono intraprendere la professione forense nel settore della giustizia civile e, più in generale, favorire ogni attività tesa a preservare il prestigio dell’Avvocatura e le garanzie processuali.