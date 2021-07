Santo Stefano Camastra, sono 10 i positivi al covid. Sospese le manifestazioni estive

Sono passati da 6 a 10 in un giorno i cittadini stefanesi positivi al coronavirus, mentre sono saliti da 17 a 22 le persone poste in isolamento/quarantena. Secondo quanto appreso si tratta di un cluster circoscritto a tre nuclei familiari tra loro collegati, ma ciò nonostante, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere le manifestazioni del cartellone estivo in via cautelativa.

“L’andamento dei contagi Covid nel territorio del nostro comune come anche in quelli limitrofi, rende necessari, a tutela e salvaguardia del bene primario di una comunità quale è la salute di tutti, una riflessione accompagnata dalla adozione di opportune misure precauzionali di contenimento infettivo.” Scrive il primo cittadino Francesco Re. “Oggi più che mai, è urgente ed indispensabile vaccinarsi, perché farlo consente di essere più sereni e rende più libero e più protetto l’ambiente in cui si vive.” Vacciniamoci se vogliamo bene a noi stessi ed ai nostri cari” continua Re ”Rispettiamo le misure di distanziamento e dì precauzione, se davvero impedire che il numero, già stasera rilevante, di contagi cresca ancora e costringa ad adottare misure stringenti di contenimento”

“Sentiti i consiglieri comunali e la giunta comunale, in condivisione con gli stessi ed in raccordo con il competente assessore al turismo, soprt e spettacolo Alessandro Amoroso, si è convenuto che, al momento, non essendo assicurate condizioni ottimali di tutela da contagio covid, si rende necessario sospendere tutte le manifestazioni estive già calendarizzate. Le stesse, situazione covid permettendo, verranno differite a data da destinarsi e, comunque, quando saranno pienamente ripristinate le migliori condizioni di tutela e salvaguardia della salute pubblica, bene primario di una comunità. Valuteremo nelle prossime ore in ragione della evoluzione della situazione pandemica, l’eventuale adozione di misure di contenimento restrittive”.