Roma, il caronese Alessandro Magistro sarà consulente parlamentare di Piera Aiello

Stamani la deputata nazionale del gruppo misto Piera Aiello, membro della commissione antimafia, ed ex testimone di giustizia, ha nominato Alessandro Magistro come suo consulente parlamentare, a partire dal prossimo settembre.

Aiello secondo la BBC è una delle 100 donne più influenti al mondo. La scelta di Magistro è consequenziale alla sua esperienza di oltre 15 anni, prima con le politiche giovanili (Sindaco dei giovani, Presidente di consulta territoriale e fondatore di veri movimento locali) e poi da collaboratore parlamentare all’Ars del deputato Matteo Mangiacavallo.

“Ringrazio l’on. Mangiacavallo per avermi fatto crescere in questi lunghi anni insieme – afferma Magistro. A lui va la mia stima e gratitudine.

Ringrazio altresì l’on. Piera Aiello per avermi scelto come suo consulente parlamentare. Cercherò di essere all’altezza del mio ruolo all’interno del Parlamento nazionale, a stretto contatto con una donna esempio di giustizia sociale e politica.