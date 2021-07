“Capo d’Orlando Food & Smile” – In arrivo un weekend di spettacoli ed enogastronomia

Saranno tre giorni intesi, quelli del prossimo fine settimana a Capo d’Orlando che sta preparando la prima edizione del “Capo d’Orlando food&smile”: da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto nell’isola pedonale del centro cittadino saranno allestiti diversi stand enogastronomici per degustare i principali prodotti tipici del territorio.

“Un abbinamento classico e sempre bene accetto quello tra buon cibo e cabaret – ha commentato l’assessore Fabio Colombo. Siamo ben lieti di organizzare questa iniziativa dopo due anni di pesanti condizionamenti a causa dell’emergenza pandemica e che restituisce alla nostra città per questo week-end il ruolo di capitale delle attrazioni che le compete”. Alla manifestazione sarà presenta anche Slow Food Sicilia con uno stand di prodotti enogastronomici.

Per quanto riguarda gli spettacoli, il 30 luglio in piazza Matteotti si esibirà Leonardo Fiaschi, imitatore e cabarettista toscano che ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, sabato 31 luglio, invece, risate con la Corrida e i dilettanti allo sbaraglio. La chiusura, domenica 1 agosto, sarà affidata alla comicità corrosiva di Paolo Migone.

“Capo d’Orlando food&smile” è anche inserita nel programma de “Le vie del vaccino” predisposto dall’Ufficio commissariale antiCovid di Messina per potenziare la campagna vaccinale in corso. In Piazza Matteotti, durante le tre giornate, sarà allestita una postazione per ottenere informazioni sulla campagna e per la somministrazione del vaccino.

“Un’opportunità di sensibilizzazione – ha affermato il Sindaco Franco Ingrillì – per incrementare i numeri e avvicinarci all’immunità di gregge. Il vaccino è l’unico strumento per il ritorno alla normalità”.