Covid – Morta a Palermo bimba di 11 anni con variante Delta. Nessuno in famiglia era vaccinato

Non ce l’ha fatta il cuore della bambina di 11 anni ricoverata all’ospedale Di Cristina di Palermo, che si trovava ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva Covid all’ospedale dei Bambini dopo aver contratto la variante Delta del Covid-19, contagiata dalla sorella maggiore, rientrata da una vacanza in Spagna.

La piccola era affetta da una malattia metabolica rara e, a quanto si apprende, nessuno dei suoi familiari si era vaccinato contro il Coronavirus.

«Sono vicino, come padre e come presidente, alla famiglia della piccola, che vive il dolore più grande. Ogni qualvolta il Covid spegne una vita, è una sconfitta per tutti. E non c’è consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per evitarlo. Solo il buon Dio potrà dare la forza necessaria ai genitori per andare avanti. Oggi è momento di silenzio e di dolore». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, appresa la notizia della morte della undicenne.

Migliorano invece le condizioni di salute del piccolo di due mesi, anche lui positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Cervello.