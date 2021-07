Ucria – Nonna Giovanna Carmela compie 100 anni, gli auguri dell’amministrazione comunale

Domenica 18 luglio la signora Giovanna Carmela Rigoli, residente a Ucria, ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni di età.

Il Sindaco di Ucria Vincenzo Crisà le ha portato i saluti e gli auguri del paese, consegnandole (non in presenza a causa delle restrizioni anti-covid), a nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità ucriese, una targa per ricordare questo momento importante.

“Compiere cento anni – ha dichiarato Crisà – vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi le sta accanto e con chi le vuole bene. È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini per la ricchezza che rappresentano per la nostra comunità.

Giovanna Carmela e la sua famiglia hanno accolto con gioia il saluto che ho portato a nome della Città di Ucria, un momento di condivisione che ci ha regalato belle emozioni.”