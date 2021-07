Capo d’Orlando – Sversamento nei pressi di Gambitta Milio, interrogazione di Gemmellaro e Sanfilippo

I Consiglieri del comune di Capo d’Orlando Gaetano Gemmellaro e Gaetano Sanfilippo Scimonella, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Franco Ingrillì, riguardante lo sversamento di liquami nella spiaggia di Capo d’Orlando, precisamente nei pressi della “Gambitta Milio”. I consiglieri chiedono al primo cittadino un intervento immediato.

Ecco l’interrogazione completa.

“premesso che:

– nel corso della giornata odierna si è verificato più di una volta lo sversamento di liquami nella spiaggia di Capo d’Orlando e, precisamente nei pressi della “Gambitta Milio, come confermato dal book fotografico odierno che si allega;

– da tale sversamento scaturiscono gravissime conseguenze sul piano igienico sanitario sia per i residenti della zona che per i fruitori della spiaggia i quali hanno abbandonato quel tratto di arenile per gli odori nauseabondi e la presenza di liquami a cielo aperto;

per quanto sopra premesso,

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano la S.S. per conoscere e/o sapere:

– quali urgenti iniziative intende intraprendere per risolvere immediatamente il problema e scongiurare la possibile e grave conseguenza di carattere igienico sanitario, per residenti e fruitori della spiaggia.

Chiedono la risposta scritta e l’inserimento all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale.”