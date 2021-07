Capo d’Orlando – Rifiuti abbandonati e auto senza assicurazione. Decine le sanzioni della Polizia Locale

A Capo d’Orlando la Polizia Locale ha intensificato i controlli per il rispetto del Codice della Strada e delle normative comunali.

Nella giornata di sabato due autovetture sono state sottoposte a sequestro poiché sprovviste di polizza assicurativa in corso di validità. Una delle due auto circolava nel centro paladino ed una era parcheggiata su spazi pubblici. Per ambedue, oltre al sequestro previsto dall’art 193 del codice della strada, una sanzione di € 866,00.

Tra venerdì e sabato, poi, tre soggetti sono stati sanzionati per abbandono dei rifiuti, con sanzioni amministrative di € 166,67.

Sanzione di pari valore per altri due soggetti per affissione abusiva di manifesti pubblicitari, in violazione dell’ordinanza sindacale n.36 del 18 Marzo 2010. Inoltre sono state elevate decine di multe per soste irregolari.

Ieri mattina, poi, sono state elevate circa trenta contravvenzioni per violazione al Codice della Strada ed un intervento con veterinario dell’ASP di Sant’Agata di Militello per soccorre un cane ferito ed abbandonato in via Gambitta Conforto.

Nonostante le due mensilità arretrate e il numero ridotto di personale (solo dieci Operatori su dodici della Polizia Locale possono operare con servizi esterni), i vigili urbani orlandini restano operativi, riuscendo ad intervenire per gli incidenti stradali ed a svolgere gli accertamenti commerciali, edilizi , trattamenti sanitari obbligatori e prevenzione incendi.