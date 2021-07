Basket, Serie B – Cestistica Torrenovese, tra confermi e nuovi acquisti – VIDEO

La Cestistica Torrenovese è già in fase di programmazione per la stagione 2021/2022, la terza consecutiva in Serie B.

La conferma di coach Maurizio Bartocci, arrivato a Torrenova ad inizio aprile scorso centrando la salvezza al Primo Turno Playout, ha dato il via ai movimenti di mercato.

Ed è attivissimo, in questa fase, il mercato gialloblu: il primo ad essere annunciato è stato il rinnovo del contratto con Sebastiano Perin. Guardia/Ala classe 1996, che ha dimostrato non solo attaccamento alla maglia, ma anche di essere un cestista solido, abile in attacco e fondamentale in difesa.

E mentre è manca solo l’ufficialità del rinnovo anche con l’ala pattese classe ’92 Luca Bolletta, la Cestistica ha comunicato di essersi aggiudicata, per la prossima stagione, le prestazioni della guardia Thomas Tinsley, italiano di padre inglese, classe ’96, giocatore dalla grande tecnica di tiro, in grado di trovare il canestro giocando situazioni di pick&roll ed in arresto e tiro, dalla media o lunga distanza.

1,93 m per 89 kg, nasce a Riva del Garda e dopo le giovanili in Trentino si trasferisce a Venezia, in cui rimane fino al 2015 collezionando 6 presenze in prima squadra. Dopo una stagione nel Regno Unito torna in Italia e vince il campionato di C Gold e poi arriva a Piadena, dove gioca tre anni ad una media di 8.6 punti e 4.6 rimbalzi. E intanto lo staff di coach Bartocci sta provando qualche giovane ai fini dell’inserimento in prima squadra, ma appare già evidente che l’obiettivo della dirigenza torrenovese è di creare una squadra giovane e veloce, che possa giocare ad alta intensità, con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla ed evitare i playout.