Santo Stefano Camastra, anziano colto da malore mentre passeggia in acqua. Vani i soccorsi

Triste giornata per i cittadini della Città delle Ceramiche. Nella tarda mattinata di oggi, un ultrasettantenne, di origine stefanese, ma residente in altro comune, è stato colto da malore, mentre passeggiava in acque basse sul litorale in località Ponte degli Orti.

L’anziano, che secondo le prime informazioni pare fosse tornato a S. Stefano di Camastra per le vacanze estive, stava camminando lungo la costa, in acque piuttosto basse, quando improvvisamente si sarebbe sentito male. L’uomo sarebbe stato immediatamente assistito da alcuni bagnanti che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto un’ambulanza con a bordo i sanitari del 118, che hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo è intervenuta la Guardia Costiera, per gli accertamenti del caso. Il magistrato di turno ha già disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.