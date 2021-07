Green pass – Boom di prenotazioni in tutta Italia. In Sicilia “Open Days” fino a martedì 27 luglio

Il governo estende l’uso del Green pass a partire dal 6 agosto ed in poche ore è boom di prenotazioni, in alcune Regioni fino al +200%. Il dato è molto confortante, mentre l’Italia viaggia ad un ritmo di 500.000 vaccinazioni al giorno ed entro domenica sarà superata la soglia dei 30 milioni di over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale.

La certificazione verde sarà necessaria per continuare ad andare in palestra, in piscina e nei centri benessere, per assistere a spettacoli e competizioni sportive, per partecipare a fiere, convegni e concorsi pubblici, ma anche per entrare nei luoghi della cultura e per sedersi nei tavoli al chiuso di bar o al ristorante.

Insomma, il green pass tra meno di due settimane diventerà il lasciapassare per la vita durante la pandemia, per scongiurare nuove chiusure e consentire di vivere più serenamente, nonostante il dilagare della variante delta, che sta facendo crescere i contagi in tutta Italia. Ed anche in Sicilia, dove fino a martedì 27 luglio la prenotazione non sarà necessaria per recarsi nei centri vaccinali e ricevere la prima dose di vaccino, sono aumentate le prenotazioni, anche grazie alla campagna di prossimità voluta dal presidente della Regione Musumeci.

Sono tantissime le iniziative anche in provincia di Messina, dove i giovani hanno risposto benissimo alle vaccinazioni organizzate negli stabilimenti balneari. Anche le amministrazioni comunali hanno risposto positivamente all’appello del governatore e sono tantissime le giornate di somministrazione in diversi comuni della provincia.

Con le “Vie del Vaccino” l’Ufficio Commissariale ha intenzione di fare tappa a Barcellona, Milazzo, Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, e Patti, mentre continuano anche le attività nell’ambito del progetto “Le Vie del Mare” che, con la collaborazione della Caronte&Tourist, sta consentendo l’inoculazione delle dosi di vaccino a bordo della nave che percorre la tratta Milazzo-Napoli (passando per le Isole Eolie).