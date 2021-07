Euronics “La Via Lattea”, inaugurato secondo punto vendita a Capo d’Orlando – VIDEO

A Capo d’Orlando La via Lattea Raddoppia. E’ stato inaugurato ieri il secondo punto vendita del Socio messinese di Euronics.

Il nuovo store de “La via Lattea” è ubicato in contrada Muscale, nel centro cittadino. Un’area strategica dal punto di vista commerciale, perché situata in prossimità del lungomare e della stazione.

Il neonato store si caratterizza per l’adozione di un concept store “interactive”. Grazie a video wall, etichette elettroniche, totem interattivi e tablet a disposizione dei clienti, questi ultimi potranno essere aggiornati in tempo reale anche sulle promozioni presentì in negozio, accedere a informazioni dettagliate sui prodotti attraverso e videoclip/tutorial, oltre a poter ordinare gli articoli non presenti in esposizione accedendo al vastissimo scaffale virtuale della società messinese.

Un’opportunità di sviluppo, non solo per La Via Lattea, ma anche per tutto il territorio.