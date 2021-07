Covid – 626 nuovi casi in Sicilia (43 a Messina), una vittima. Crescono i ricoverati

Si registra un’impennata dei nuovi casi in Sicilia, ma soprattutto sono in aumento i ricoverati.

Sono 626 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.735 tamponi processati. L’incidenza fa segnare un nuovo record, stabilendosi al 4,6%.

La Sicilia risale al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dopo il Lazio (845). Gli attuali positivi sono 7.472, con un aumento di altri 569 casi. I guariti sono soltanto 56, mentre nelle ultime 24 ore si è registrata una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024.

Preoccupa soprattutto il fronte ospedaliero, dato che adesso sono 209 i ricoverati, ben 16 in più rispetto a ieri. Aumentano anche gli ospedalizzati in terapia intensiva, che sono 27: ben 6 in più del dato precedente.

Attualmente sono il 6,1% i posti letto occupati nei ricoveri ordinari e il 4,2% quelli delle terapie intensive: dati da tenere d’occhio visto il cambio dei parametri per i cambi di colore tra le regioni. Con il nuovo decreto covid si passerà in zona gialla con il 10% di terapie intensive occupate e il 15% di ospedalizzati.

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.

In Italia

Sono 5.140 i nuovi casi in tutta Italia, con il tasso di positività che scende al 2%. 5 i decessi, 1.362 i guariti.