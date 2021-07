San Salvatore di Fitalia – Vaccinazioni a km0, somministrate 127 dosi

“Grazie al grande senso di responsabilità della nostra Comunità, abbinato alla organizzazione dell’equipe sanitaria dell’Asp di Messina, oggi la Nostra San Salvatore di Fitalia registra un altro grande successo nella lotta contro il Covid.”

Lo dichiara il sindaco Giuseppe Pizzolante, dopo che l’odierna campagna si è chiusa con ben 127 vaccinazioni (fra richiami e nuove somministrazioni) effettuate nel Comune, facendolo svoltare su percentuali elevate di popolazione vaccinata.

“Grazie al contributo di tutti, – dichiara Pizzolante – con in testa quello dei cittadini, al Commissario Covid Prof. Firenze, al dott. Iannì per la grande sensibilità e disponibilità che insieme alla professionalità di tutti i Medici e dei tecnici – amministrativi, della Croce Rossa in tutte le sue componenti per l’enorme supporto offerto, ai Vigili Urbani, ai dipendenti comunali e agli amministratori, hanno permesso questo risultato.

San Salvatore di Fitalia da oggi continua ad essere ancora più SICURA.

La battaglia continua: usiamo prudenza, rispettiamo le regole e vedremo la luce.”