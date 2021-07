Brolo, finanziati i lavori del tetto della Chiesa Madre

L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità ha assegnato al Comune di Brolo un finanziamento di 92.577 euro per i “lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura a tetto della Chiesa Madre”. L’Ufficio Tecnico del Comune di Brolo ha già avviato l’iter della gara per l’aggiudicazione dei lavori.

“E’ un risultato importante, atteso dai fedeli e dall’intera comunità di Brolo a cui l’Amministrazione Comunale è giunta grazie ad una interlocuzione costante con l’assessore Regionale Marco Falcone – commenta il Sindaco on. Giuseppe Laccoto. “Si tratta di lavori necessari di messa in sicurezza della nostra Chiesa Madre che evidenzia problemi di infiltrazioni d’acqua e che si inseriscono nel quadro dei tanti finanziamenti intercettati nei diversi ambiti dei lavori pubblici, dalle scuole alla messa in sicurezza del territorio, ai servizi”.