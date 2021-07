Sono in aumento i casi di positività a Barcellona PG, che passano da 17 a 22 in 24 ore.

Lo ha reso noto il sindaco, Pinuccio Calabrò, con il consueto bollettino diramato via social. Fortunatamente al momento non ci sono cittadini barcellonesi ricoverati in ospedale a causa del covid-19.

Prosegue, intanto, la campagna vaccinale. Nella giornata di ieri, come comunica il primo cittadino, sono state 354 le dosi di siero anticovid-19 somministrate nella Città del Longano.