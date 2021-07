Green Pass obbligatorio in tre fasi. Dal 15 settembre anche per i trasporti pubblici – VIDEO

Dovrebbe essere firmato domani, giovedì 22 luglio, il nuovo Decreto Covid: la novità principale saranno le tre fasi dell’obbligatorietà del Green Pass.

Dal 26 luglio o dal primo agosto la Certificazione Verde Covid-19 (anche con una sola inoculazione) servirà per partecipare ad eventi pubblici e sportivi come concerti e partite nei palazzetti e negli stadi, ma anche per sedersi nei ristoranti e nei bar al chiuso, mantenendo la validità con una sola dose.

La seconda fase, che prevede la restrizione della validità alle due dosi, potrebbe entrare invece in vigore dal primo settembre.

La stretta finale arriverà con la terza fase, che scatterà il 15 settembre e prevederà il Green Pass obbligatorio per tutti i trasporti pubblici, sia locali che a lunga percorrenza.