Euronics – La Via Lattea raddoppia a Capo d’Orlando: venerdì inaugurazione in contrada Muscale

È Capo d’Orlando la sede del nuovo store del Socio messinese di Euronics, La Via

Lattea, che, con questa apertura, riprende nel suo percorso di sviluppo della rete raggiungendo quota di otto negozi, sei ubicati in Sicilia – prevalentemente nel messinese – e due in Calabria.

La location, che rafforza la presenza di Euronics nella nota località del comprensorio dei Nebrodi, sarà inaugurata venerdì 23 luglio in Contrada Muscale, 3 nel centro cittadino, in un’area strategica dal punto di vista commerciale perché situata in prossimità del lungomare e della stazione.

La superficie di 1.300 mq segue il layout Euronics con grande spazio alle principali categorie hi-tech e agli elettrodomestici e si caratterizza per l’adozione di un concept store “interactive”: una serie di soluzioni digitali capillarmente distribuite all’interno dello store creano una perfetta sintesi tra negozio fisico e virtuale al fine di offrire una experience coinvolgente e personalizzata in linea con le più attuali abitudini di shopping degli italiani.

Grazie a video wall, etichette elettroniche, totem interattivi e tablet a disposizione dei clienti, questi ultimi potranno essere aggiornati costantemente, in tempo reale anche sulle promozioni o iniziative attive e sulle ultime novità tecnologiche presentì in negozio, ma anche accedere a informazioni dettagliate sui differenti modelli attraverso schede tecniche e videoclip/tutorial, oltre a poter ordinare prodotti non presenti in esposizione

accedendo al vastissimo scaffale virtuale della società messinese.

Altro fiore all’occhiello del nuovo store: il personale. Lo staff sarà composto da 15 addetti, di cui 10 neo-assunti e recentemente formati dal socio siciliano che ancora conferma la volontà d’investire su personale qualificato quale asset della propria proposta con l’obiettivo di fornire un alto livello di consulenza e di assistenza come in

tutti gli altri store della sua rete.

Infine, ampio spazio viene riservato all’ingresso a un corner dedicato alla mobilità elettrica, particolarmente consigliata in questo negozio che, per la sua posizione all’interno dell’area pedonale e nelle immediate vicinanze del lungomare, ne promuove l’utilizzo. La scelta di dedicare un’area ai nuovi mezzi “green” ribadisce anche

l’attenzione verso soluzioni più ecologiche, che assicurano minore impatto ambientale e incontrano grande interesse da parte dei consumatori.

“Con questa inaugurazione riparte il nostro progetto di sviluppo territoriale che entro l’anno prevede un’ulteriore espansione in altre location già identificate” dichiara Francesco Interdonato, amministratore unico de La Via Lattea: “Abbiamo voluto presidiare in modo capillare Capo D’Orlando per intercettare il 100% dell’utenza di

questa vivace cittadina, del suo indotto turistico e delle aree adiacenti, facendo tesoro della nostra capacità di conquistare e fidelizzare la clientela grazie a un servizio di qualità, completo e puntuale”.

Francesco Interdonato ha poi concluso: “Nello stesso tempo i negozi stanno cambiando il loro ruolo: da spazio dove poter acquistare un prodotto a sistema fisico-digitale ovvero un luogo nel quale il percorso di acquisto fisico viene supportato dai tool digitali in grado amplificare l’esperienza di shopping e di servizio del cliente”.

A supporto della nuova apertura è prevista un’attività promozionale dedicata, che sarà comunicata attraverso anche una campagna social e adv sui principali media locali.