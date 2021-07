Covid – Altri 550 casi in Sicilia (4 a Messina), 9 le vittime. In crescita i ricoveri, 150 i guariti

Sono 550 i nuovi casi di Covid-19 del giorno in Sicilia, secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute di mercoledì 21 luglio, a fronte di 14.234 tamponi processati, tra test molecolari e antigenici.

Nell’ultimo dato erano stati 552 i positivi su circa 18mila test. In crescita dunque il tasso di positività, che sale al 3,9% (Ieri era al 3,1%).

Si registrano purtroppo 9 decessi legati al covid-19 sull’Isola, il dato più alto tra le Regioni, anche se la Regione Sicilia riporta che del totale dei decessi rilevati 4 sono risalenti ai mesi di maggio/giugno.

Nel mentre si contano 150 guariti. Gli attuali positivi sono 6.191, 391 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

185, invece, i ricoverati in ospedale: sono otto in più rispetto al giorno precedente. Di questi 20 sono in terapia intensiva. Dati da monitorare, perché saranno i nuovi parametri per l’assegnazione dei colori tra le regioni. Al momento i posti letto occupati in terapia intensiva sono il 3,1% del totale, mentre quelli dei ricoveri ordinari il 5,5%.

A livello provinciale, boom di casi a Ragusa, 175, (due giorni fa il bollettino registrava nessun nuovo contagio), mentre sono 103 a Caltanissetta e 98 ad Agrigento. A Palermo sono stati rilevati 60 nuovi positivi, a Catania 36, a Trapani 29, 26 ad Enna, 19 a Siracusa e infine 4 in provincia di Messina.

In Italia

Balzo dei nuovi casi anche in tutta Italia. Nel nostro Paese i nuovi contagiati sono 4.259 in totale (ieri erano stati 3.558), ma con il tasso di positività in lieve aumento. I decessi del giorno sono invece 21 (ieri 10), ma si contano anche oltre 2.200 guariti.