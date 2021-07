Covid-19 – Barcellona PG, 17 i casi nel comune. L’ira del sindaco Calabrò “Complimenti!”

Sono 17 i soggetti positivi sul territorio comunale di Barcellona PG, secondo quanto indicato nella piattaforma Asp. Lo ha comunicato il sindaco, Pinuccio Calabrò, con una nota pubblicata questa mattina sulla sua pagina facebook.

“Sono 334 i vaccini somministrati nella giornata di ieri. Nessun barcellonese ricoverato.” aggiunge il primo cittadino, che coglie l’occasione per richiamare i suoi concittadini a rispettare le regole anti-contagio.

“Ricresce il numero dei positivi mentre sono stati dichiarati ” zona rossa ” altri due comuni siciliani con provvedimento del Presidente della Regione, in pochi rispettano le condotte di cautela anti covid (due comportamenti elementari) ed in molti rifiutano di vaccinarsi.” tuona Calabrò “Complimenti siamo sulla buona strada per richiuderci tutti dentro casa nel mese di ottobre.”