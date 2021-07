Covid – Santo Stefano Camastra, salgono a 3 i test rapidi positivi. Il sindaco Re: “fate il vaccino”.

Salgono a tre i casi di positività Covid riscontrati con test rapido a Santo Stefano di Camastra per i quali si resta in attesa di eventuale conferma con tampone molecolare. Lo ha comunicato il sindaco della città delle ceramiche, Francesco Re.

“Ciò ha reso necessario collocare in isolamento/quarantena 15 persone che nei prossimi giorni saranno sottoposti a test di rilevazione. Buone le condizioni di salute di tutti.” Assicura il primo cittadino che ieri mattina ho interloquito telefonicamente con i responsabili territoriali dell’Asp 5 per rappresentare loro la necessità di potenziare, e quindi migliorare, il servizio di vaccinazione a partire dalla raccolta delle prenotazioni telefoniche, che pare sia di difficile effettuazione. “Mi è stato precisato che per carenza di organico, tutto il personale qualificato disponibile viene utilizzato per la prioritaria attività di vaccinazione e che per ovviare al disagio causato, le vaccinazioni sarebbero state effettuate in modalità “open”, sino ad esaurimento scorte quotidiane e quindi senza necessità di dover far ricorso alla preventiva prenotazione.” Aggiunge Re, che torna così a sollecitare i suoi concittadini affinché responsabilmente facciano tutti il vaccino.